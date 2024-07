Arnovecchio riapre le sue porte tra luglio e agosto per il birdwatching

È tempo di liberazioni ad Arnovecchio, l’oasi naturale protetta a due passi dal centro della città di Empoli. Un luogo unico e incontaminato: un’oasi di verde e di tranquillità. Nei giorni domenica 28 luglio, alle 8.30 e venerdì 2 agosto 2024, alle 19, torneranno in libertà alcuni rapaci diurni e notturni. Si tratta di animali recuperati e curati dal Cetras - Centro Toscano Recupero Avifauna Selvatica - di Empoli. Le due liberazioni sono pubbliche, l’accesso è libero e non è richiesta la prenotazione.

Il Cetras ha come fine il recupero, la cura, la riabilitazione e la reintroduzione in natura di avifauna selvatica in difficoltà, in particolare i rapaci.

FOCUS - Il primo evento, domenica 28 luglio, alle 8.30, sarà una liberazione di rapaci diurni ed in particolare di alcuni esemplari di Gheppio: un'occasione unica per osservare dal vivo questi affascinanti rapaci ed assistere al momento emozionante del ritorno in natura. Il Gheppio è un falco di piccole dimensioni abbastanza diffuso nelle nostre campagne, che si può spesso osservare mentre caccia le sue prede da un posatoio o fermo a mezz’aria nella caratteristica posizione dello “spirito santo”.

Il secondo evento, venerdì 2 agosto, alle 19, apertura serale dell’oasi che consentirà di osservare gli uccelli del lago ma anche i piccoli mammiferi che escono allo scoperto dopo il tramonto; durante la serata è prevista la liberazione di alcuni esemplari di Civetta.

Questo piccolo rapace notturno dallo sguardo magnetico anima le notti primaverili ed estive con il suo canto: un tempo perseguitata a causa di anacronistiche superstizioni, oggi se ne riconosce il ruolo insostituibile negli equilibri naturali.

Nell’occasione sarà possibile per coloro che vorranno farlo, lasciare un contributo libero al Cetras a sostegno di tutte le importanti attività delle volontarie e dei volontari del centro. Si consiglia, per chi può, di raggiungere l’area naturale protetta in bicicletta, mentre chi viene in auto può parcheggiare nella vicina frazione di Cortenuova e proseguire a piedi, essere muniti di binocolo e di un repellente per zanzare.

Per informazioni: Legambiente Empolese-Valdelsa, che gestisce l’area per conto del Comune di Empoli, oasidiarnovecchio@gmail.com, oppure su www.naturaintoscana.it

DESCRIZIONE - L’area di Arnovecchio, collocata in un paleomeandro dell’Arno rettificato nel corso del XVI secolo da Cosimo I de’ Medici, fu interessata in tempi più recenti da attività estrattive per la produzione di ghiaia, durate circa quarant'anni, che portarono alla formazione di alcuni bacini lacustri.

Attualmente è caratterizzata da un mosaico di ambienti diversi che, sebbene di origine artificiale, con il progressivo abbandono delle attività produttive sono andati incontro a processi spontanei di naturalizzazione; le cave in particolare sono state colonizzate da numerose specie faunistiche e floristiche.

Nella parte di proprietà comunale (ex Cava Pierucci) è stato realizzato un sentiero natura dotato di strutture che facilitano l'osservazione di piante ed animali selvatici e concepito per una completa accessibilità anche da parte di persone con difficoltà motorie o non vedenti: oltre a quattro osservatori della fauna ci sono infatti cartelli illustrativi e pannelli tattili con ambienti, piante ed animali in rilievo e testi in alfabeto braille.

Nei mesi di luglio e agosto l’area di Arnovecchio rimane sempre aperta al pubblico nei giorni di domenica (ore 9-12): info Legambiente Empolese-Valdelsa (oasidiarnovecchio@gmail.com) o su www.naturaintoscana.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa