Incendio sul Monte Morello, per lo spegnimento prezioso è stato il nuovo invaso AIB

Questa mattina un incendio è divampato sul Monte Morello, in località Gualdo. Per il suo spegnimento è stato fondamentale l'intervento di un elicottero della flotta regionale che, per la prima volta, ha sfruttato il nuovo invaso antincendio realizzato nel 2021 dalla Città Metropolitana di Firenze alla Fonte dei Seppi.

A renderlo noto è stata la stessa Città Metropolitana, che ha pubblicato il video delle fasi dell'approvvigionamento idrico.

Fonte: Ufficio Stampa