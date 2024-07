Nel fine settimana appena trascorso, i carabinieri di Pisa hanno denunciato, in stato di libertà, una persona per atti osceni in luogo pubblico.

Grazie alla segnalazione giunta al 112, i militari sono intervenuti su una spiaggia del litorale pisano, gremita di famiglie con giovanissimi e bambini, per la presenza di un bagnante totalmente nudo.

Gli operanti denunciato il soggetto all’Autorità Giudiziaria competente.