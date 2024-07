Peccioli Accessibile, online la guida redatta con Village For All

È online la guida di Peccioli Accessibile, scaricabile gratuitamente e direttamente dal sito di Village For All. Il Comune di Peccioli da sempre è attento all’accessibilità e negli ultimi anni ancora di più intraprendendo una collaborazione triennale con Village For All di Roberto Vitali.

Village For All ha come missione rendere le destinazioni turistiche accessibili, mettere a conoscenza il turista delle varie possibilità presenti e come sfruttarle al meglio in base alle proprie esigenze, garantendo a ciascuno la propria vacanza. Scardinare l'errata convinzione che le persone disabili debbano vivere i momenti del tempo libero in luoghi “simil ospedalieri” e senza nessuna attenzione alla loro soddisfazione come viaggiatori, clienti e ospiti. Le persone disabili che fanno turismo sono turisti e meritano, come tutti, la loro vacanza.

Il Comune di Peccioli anche grazie a Belvedere SpA, nell’ambito delle iniziative di valorizzazione del territorio hanno impiegato risorse per potenziare i servizi offerti e per migliorare la fruibilità delle bellezze storiche e paesaggistiche. Grazie alla collaborazione con Village For All sarà possibile rendere Peccioli una destinazione turistica sempre più accessibile.

Per fare questo, Comune di Peccioli, Belvedere SpA e Village For All, hanno organizzato ad inizio 2023 delle giornate formative per i tecnici locali (ingegneri, geometri, architetti etc.) ed altre specifiche giornate formative per gli operatori turistici.

Questo si è reso necessario per creare nel territorio un circuito virtuoso di collaborazione e condivisione che coinvolge tutti gli attori della filiera turistica, l'amministrazione pubblica, chi gestisce le esperienze e chi gestisce i servizi alla cittadinanza e al territorio. Tanto è vero che gli operatori di Village For All a seguito di queste giornate formative hanno fatto sopralluoghi nelle strutture, sia pubbliche che private, e hanno dato consigli e suggerimenti.

Successivamente Village For All ha redatto una guida, che da alcuni giorni è online (https://www.villageforall.net/), dove si illustrano le varie strutture sia pubbliche che private con punteggi da 1 a 5 per sei categorie di esigenze oltre ad un box dedicato ai servizi e ausili disponibili.

La collaborazione, al momento triennale, prevede altri step formativi e altri piani di miglioramento da attuare nelle varie strutture, oltre anche a un aggiornamento annuale della guida oltre a una pianificazione per le strutture che saranno realizzate in futuro.