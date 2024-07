La Polizia di Stato di nuovo in campo contro l'abbandono degli animali

Si intitola "Se non ti porto non parto" (#senontiportononparto) la nuova campagna informativa lanciata dalla Polizia di Stato per contrastare l’abbandono degli animali. Attraverso la realizzazione di un video, diffuso sui propri canali social e sul sito istituzionale, l'obiettivo della Polizia è quello di "combattere questo odioso fenomeno che, soprattutto durante la stagione estiva, complici le vacanze con annesse partenze, fa registrare un forte aumento di casi".

"Tutto questo è evitabile con un semplice e doveroso gesto d’amore - è stato sottolineato -: non abbandonarli ma portarli con sé. E chi dovesse vedere l’abbandono di un cane è sufficiente che chiami i numeri d’emergenza per avvisare le Forze dell’Ordine".

"Basta veramente poco: non partire senza di loro #senontiportononparto".