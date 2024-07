Umanità e allegria per i bambini Saharawi a Prato in odontoiatria

L’accoglienza sul territorio della Asl Toscana centro ai bambini del campi profughi del Saharawi, ha fatto tappa nei giorni scorsi a Prato per alcuni controlli sanitari come da protocollo d’accoglienza della Regione Toscana. Nello specifico l’appuntamento a Prato è stato all’interno della struttura di odontoiatria ubicata in via Ferrucci ed ha riguardato una decina di bambini..

Il medico Antonio Pelagalli direttore Odontoiatria Prato sotto la guida insieme alle Odontoiatrie di Empoli e Pistoia del direttore, Luca Lillo, ha accolto i bambini e da subito ha cercato di instaurare con loro un clima di fiducia.

Secondo quanto prevede l’accoglienza dei bambini Saharawi in Toscana, i bimbi vengono sottoposti ad accertamenti diagnostici o a visita pediatrica e se necessario a dosi di richiamo per alcune vaccinazioni. La richiesta arrivata quest’anno, era indirizzata alla visita odontoiatrica che nei giorni scorsi è stata fatta nei tre ambulatori di via Ferrucci ai bambini che hanno ricevuto tutta l’umanità e la professionalità dei medici Asl.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa