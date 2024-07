Verde pubblico, si rimuove un pioppo seccato sul viale d’Annunzio a Marina di Pisa

Sulla base del monitoraggio effettuato sul territorio comunale dal Dipartimento di Scienze Agrarie dell’Università di Pisa e dai tecnici di Euroambiente, sul viale d’Annunzio a Marina di Pisa è emersa la presenza di un pioppo completamente seccato, radicato a bordo strada e quindi pericoloso per ragioni di pubblica sicurezza. A seguito del sopralluogo di Euroambiente e Polizia Municipale è stato deciso di eseguire l’operazione di rimozione della pianta nella mattina di mercoledì 24 luglio. Per permettere le operazioni di rimozione della pianta, la viabilità sarà modificata con la chiusura del viale d’Annunzio dalle ore 6.00 alle ore 12.00 nel tratto tra il civico 136 (Retone 136) e il ristorante “I Sette Nani” e, a seguire, il restringimento della carreggiata nello stesso tratto dalle ore 12.00 alle ore 18.00.

Nel dettaglio le modifiche al traffico prevedono dalle ore 6.00 alle ore 12.00 in viale D’Annunzio dal civico 136 al civico 128D: istituzione del divieto di transito veicolare e pedonale; divieto di sosta ambo i lati di tutti i veicoli con rimozione coatta; divieto di circolazione veicolare nella rampa di accesso da via Bigattiera lato mare a viale D’Annunzio; limite massimo di velocità 70 -50 -30 km/h installati in sequenza di avvicinamento al cantiere. Poi, dalle ore 12 e fino alle ore 18, nello stesso tratto: divieto di circolazione pedonale nel tratto di banchina interessato dalle operazioni di taglio piante; divieto di sosta ambo i lati di tutti i veicoli con rimozione coatta; istituzione di senso unico alternato di marcia con utilizzo di movieri o impianto semaforico, corsia Marina di Pisa- Pisa; limite massimo di velocità 70 - 50 - 30 km/h installati in sequenza di avvicinamento al cantiere. La viabilità ordinaria sarà ripristinata al termine dei lavori.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa