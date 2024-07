Assessore Buscemi invia messaggio di "simpatia e amicizia" alla città di Santiago

«Auguro a Luca un buon cammino a nome di tutta l’Amministrazione comunale». Così l’assessore ai gemellaggi del Comune di Pisa, Riccardo Buscemi, che nei giorni scorsi ha incontrato Luca Miglino, in partenza per il cammino di Santiago. Al giovane, accompagnato da don Lorenzo Bianchi, l’assessore ha consegnato un messaggio da recapitare al Sindaco di Santiago di Compostela, città gemellata con Pisa in cui vengono rinnovati i sentimenti di simpatia e amicizia.

Luca Miglino farà in solitaria, a piedi, il percorso (800 km) dai Pirenei a Santiago di Campostela, impiegando circa un mese: il suo arrivo è previsto il 17 agosto. Pisano, 24 anni, neolaureato in ingegneria meccanica, è animatore del gruppo studenti delle scuole superiori di 1° grado, appartiene all’Unità Pastorale Pisanova, è responsabile diocesano dell’Azione Cattolica dei Ragazzi (ACR).

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa