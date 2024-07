Consigliere Lega aggredito da consigliere Pd: accade a Massa

Aggredito capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Massa, Filippo Frugoli, da parte del consigliere Pd Stefano Alberti, a fine della seduta.

"Ho un livido sul collo, un po' di dolore e di spavento, ma sarebbe potuta finire in maniera molto peggiore", ha scritto Frugoli su Facebook, aggiungendo che Alberti "si dovrebbe vergognare" perché "la violenza non deve mai trovare spazio nel nostro lavoro e nella nostra società". Il fatto si è verificato dopo uno scambio di battute fra i due nel corso della seduta, in seguito al quale Alberti "ha iniziato a urlarmi frasi minacciose", racconta il consigliere leghista, prima di arrivare alle vie di fatto una volta terminato il Consiglio.

"Mi ha preso per il collo, strattonandomi, prima di venire preso di forza dai suoi colleghi e allontanato nonostante lui provasse a fare resistenza e venire verso di me", ha spiegato Frugoli, postando su Facebook anche le foto del livido sul collo provocato dall'aggressione, e il referto del pronto soccorso, con la diagnosi di contrattura muscolare cervicale, e la prognosi di cinque giorni.

"Mi scuso con la persona e con tutto il Consiglio", afferma oggi Alberti, contattato dall'ANSA. "Nel dibattito - spiega - avevo fatto l'esempio di un film, 'The Truman Show', per dire che erano fuori dalla realtà, e Frugoli mi ha risposto consigliandomi di vedere un altro film, 'Scemo e più scemo', quindi dandomi indirettamente dello scemo". Tuttavia, sostiene Alberti, "non gli ho messo le mani sul collo, l'ho preso per il bavero della maglia", perché "mi sono sentito offeso, un'offesa grave: ma ho avuto una reazione che non dovevo avere, e di questo mi scuso".

Le reazioni

Il gruppo consiliare della Lega esprime la sua totale solidarietà al capogruppo Filippo Frugoli, vittima di una grave aggressione avvenuta durante l’ultima seduta del consiglio comunale. Il consigliere del PD Stefano Alberti, dopo un tranquillo scambio di battute, ha minacciato Frugoli di spaccargli i denti per poi, una volta terminata la seduta, aggredirlo fisicamente, davanti agli altri consiglieri che hanno poi portato via Alberti con la forza.

