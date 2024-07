In fiamme barca a vela ormeggiata lungo l'Arno a Pisa

Un'imbarcazione è andata a fuoco sull'Arno, nei pressi di lungarno Gabriele D'Annunzio a Pisa nella notte. Si tratta di una barca a vela di 10 metri di lunghezza. I vigili del fuoco sono giunti con tre mezzi antincendio per estinguere le fiamme e scongiurare che l’incendio si propagasse nelle vicinanze. Il personale dei vigili del fuoco intervenuto ha messo in sicurezza i luoghi dell'intervento. Nessuna persona ferita. Cause in fase di accertamento. Sul posto presenti i Carabinieri.