Meini (Lega) lascia la carica di commissario provinciale pisano

"Sono stati due anni e mezzo bellissimi, fatti di tante gioie ed anche momenti difficili di molte soddisfazioni, dalle vittorie di Santa Maria a Monte, Pisa fino ad arrivare alle ultime amministrative ed ai successi di Santa Croce, Castelfranco, Casciana Terme-Lari, Terricciola e Ponsacco".

Così Elena Meini (Lega) commentando la fine della sua esperienza come Commissario provinciale pisano.

"Sono stata circondata da militanti e sostenitori straordinari che voglio ringraziare per aver guidato insieme a me questo partito in una provincia che è un fiore all’occhiello per la Lega Toscana".

"È arrivato però il momento di un cambio di guida, devo concentrarmi sul mio ruolo di Capogruppo in Regione e Consigliere comunale a Cascina: due sfide che mi vedranno particolarmente impegnata ed a cui vorrò continuare a dedicare tutto il mio tempo e le mie energie. Un ringraziamento speciale, infine, al Segretario regionale Luca Baroncini che ha compreso appieno le mie esigenze, trovando una valida soluzione alternativa".

Fonte: Ufficio Stampa