Uccide un uomo in Sicilia e fugge, bloccato e arrestato a Lucca

È stato arrestato a Lucca un ventottenne autore di un omicidio in Sicilia. Si tratta di un 28enne di origini somale, che avrebbe picchiato e ucciso in via Maqueda a Palermo il 4 luglio un 20enne di origini tunisine.

Gli agenti della squadra mobile, oltre ad avere acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza e le testimonianze di quanti avevano assistito alla spedizione punitiva, hanno intercettato il telefono del 28enne a Agrigento e poi a Roma.

Gli investigatori hanno accertato che il giovane era a bordo di un pullman, diretto a Grenoble, che avrebbe fatto una sosta a Lucca. Così, d'intesa con la squadra mobile locale, il giovane è stato bloccato nella cittadina toscana. Il gip di Lucca ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per omicidio preterintenzionale.