Scontro auto-moto a Castelfiorentino, codice rosso per il centauro

Incidente auto-moto in via Masini a Castelfiorentino, questa mattina. Alle 9.30 l'allerta al 118. Il centauro è rimasto ferito con trauma cranico e varie ferite addosso. Inizialmente la centrale Empoli-Pistoia ha chiamato l'elisoccorso Pegaso, poi rientrato visto che le condizioni del ferito erano meno gravi del previsto. È stato poi trasferito dall'ambulanza della Misericordia di Castelfiorentino al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe. Per i rilievi è intervenuta la polizia municipale.