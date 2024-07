Taekwondo, Altopascio super: in Coppa Chimera 28 medaglie per la Kin Sori

La società sportiva Kin Sori Taekwondo Asd si conferma leader nel taekwondo in Toscana e terza nel parataekwondo italiano, ottenendo ancora una volta un grande successo. Dopo i risultati ottenuti al Kim e Liu del Nord e al Kim e Liu di Roma, l'associazione sportiva altopascese ha trionfato anche alla Coppa Chimera 2024. In questa occasione i giovani atleti altopascesi hanno conquistato ben 10 medaglie d'oro, 9 d'argento e 9 di bronzo.

I vincitori delle medaglie d'oro sono stati: Sara Stefanini, Iesenia Fiorini, Elisa Del Gaudio, Nadire Ramku, Matteo Berti, Aurora Mollica, Luca Giovannelli, Edoardo Bacci, Ginevra Procissi e David Atudosiei. Le medaglie d'argento sono andate a Beatrice Nechita, Sofia Palomba, Virginia Flori, Martina Pavani, Vikki Jayne Todd, Dario Incerpi, Zeno Paccosi, Marco Ceccarelli e Giovanni Emmolo. Infine, il bronzo è stato conquistato da Mia Giovannelli, Camille Roberton, Viola Bertini, Giulia Salti, Morgana Lazzerini, Claudia Sozzi, Samuel Congiu, Sebastian Pacini e Benito Riccardo.

Alla competizione nazionale la Kin Sori Taekwondo Asd si è dimostrata la società più forte della Toscana anche per il numero di partecipanti alla gara, con ben 42 iscritti nelle forme. Come già accaduto ai Campionati Toscani di marzo, la Kin Sori è passata da essere la società più forte della Toscana nel settore femminile a quella più forte d'Italia nelle forme a squadre femminili. Particolarmente determinante è stato il gruppo femminile over 25 fino ai 50 anni, che ha primeggiato in tutte le categorie.

Fonte: Ufficio stampa