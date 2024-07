Tari San Miniato, tariffe invariate dal 2019 grazie all'evasione fiscale rientrata

Le tariffe della Tari per l'anno 2024 rimangono invariate rispetto al 2023. Non ci sono aumenti sia per le tariffe domestiche, sia per quelle non domestiche, per le quali, dal 2019, grazie al recupero dell'evasione fiscale, sono state messe a ruolo il 26% in più di superfici, garantendo un efficace recupero. Una buona notizia per i cittadini e le cittadine di San Miniato che si vedono quindi confermata la spesa per la tassa dei rifiuti relativa all'anno in corso.

"Nonostante l’aumento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento, un servizio che nel nostro comune ha raggiunto quasi l'80% di raccolta differenziata, siamo riusciti a mantenere le tariffe invariate grazie al recupero dell’evasione e dell'elusione fiscale e alle riscossioni della Tari già accertata negli anni precedenti, ma non ancora riscossa - spiega il sindaco di San Miniato Simone Giglioli -. Questa operazione ci ha permesso di avere a disposizione un avanzo di bilancio vincolato alla Tari di oltre 1,3 milioni di euro, soldi utilizzati per pareggiare l'aumento dei costi del piano finanziario del servizio di igiene urbana. Si tratta di un’operazione iniziata da anni e attuata di concerto con gli uffici, con lo scopo di andare a colpire gli evasori: è grazie a questa azione se abbiamo avuto a disposizione risorse da utilizzare immediatamente e questo ci ha permesso di contenere i costi sulle bollette di quest'anno”.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa