Tre incendi in Fi-Pi-Li in una mattinata

Questa mattina (martedì 23 luglio) i vigili del fuoco del comando di Firenze Ovest sono intervenuti per tre distinti interventi sul tratto della Strada Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno: il primo alle ore 9:40 avvenuto nella corsia direzione Firenze tra Lastra a Signa e Scandicci, per l’incendio di un mezzo pesante; il secondo alle ore 11:30 avvenuto sulla direzione Firenze al km 5 per l’incendio di sterpaglie; il terzo alle ore 11:55 avvenuto al km 13 per incendio di auto.