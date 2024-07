Raduno CasaPound a Grosseto, i parlamentari del PD Toscana chiedono al Prefetto di vietarlo

"Sarebbe un errore permettere lo svolgimento, per la quinta volta, della festa nazionale di CasaPound a Grosseto come annunciato dalla stessa organizzazione neofascista. Per questa ragione, come parlamentari del PD eletti in Toscana, abbiamo scritto alla prefetta di Grosseto perché eserciti le sue prerogative e vieti la manifestazione", Così i deputati e senatori del Partito Democratico eletti in Toscana, Emiliano Fossi, Laura Boldrini, Simona Bonafè, Christian Di Sanzo, Silvio Franceschelli, Marco Furfaro, Federico Gianassi, Dario Parrini, Arturo Scotto, Marco Simiani, Ylenia Zambito.

"La Toscana e Grosseto nello specifico - hanno aggiunto - hanno pagato un prezzo altissimo durante l'occupazione nazista spalleggiata dal regime fascista. Non è accettabile che adesso, proprio qui, si svolga la festa di chi a quelle ideologie dichiaratamente si ispira e che fa della violenza uno strumento politico come dimostrano l'aggressione al giornalista della stampa Andrea Joly, qualche giorno fa a Torino, e a giugno scorso il pestaggio di quattro ragazzi della Rete studenti medie di Sinistra universitaria che tornavano da una manifestazione delle opposizioni. Nella Repubblica nata dalla Resistenza e fondata sull'antifascismo non ci può essere legittimazione per queste formazioni".