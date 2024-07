Social Innovation Jam, call per Under 35 per campagne di crowdfunding

Al via la call rivolta ai giovani under 35 per affiancare cinque organizzazioni non profit che intendono progettare campagne di crowdfunding. Dopo aver raccolto le candidature e selezionato le realtà del Terzo Settore, Fondazione CR Firenze cerca 10 creativi di diverse discipline che andranno ad affiancarle nella sesta edizione di Social Innovation Jam, iniziativa promossa da Fondazione CR Firenze all’interno del progetto Siamosolidali.

Le organizzazioni selezionate sono: l’Associazione Vitamina M, promotrice di RockUnMonte, il festival di Montespertoli che trasforma la città in un centro vivace di musica e cultura per i giovani; Soccorso Clown, che porta l’arte del circo e del teatro in ospedale e nelle RSA e che vuole realizzare laboratori teatrali rivolti ad adolescenti con disabilità fisiche e intellettive; Nuova Aurora, che sostiene un percorso di valorizzazione dei talenti delle persone con problematiche cognitive dei Centri Diurni e Centri di Salute Mentale; Belle Parole, che ha in gestione il bar del Circolo Ricreativo Culturale Vie Nuove in zona Gavinana e darà avvio ad un laboratorio creativo coinvolgendo giovani stranieri di seconda generazione; Foà Formazione Attori che realizza un laboratorio di scrittura teatrale per giovani migranti.

Le sfide per i 10 giovani under 35 sono quindi già pronte, non resta che far dialogare le associazioni con persone motivate e creative che siano progettisti, comunicatori, grafici, designer, video maker, esperti di social media, scrittori, o altro. C’è tempo fino al 6 settembre per candidarsi e mettersi in gioco per trasformare l'idea in un progetto concreto di raccolta fondi.

Il percorso prevede che ogni associazione selezionata sia affiancata da due under 35 per l’elaborazione della campagna di raccolta fondi, nel corso di 8 mezze giornate di co-progettazione negli spazi dell’Impact Hub Firenze.

I progetti potranno concretizzarsi grazie al lancio di una campagna di crowdfunding, seguita dai consulenti di Feel Crowd. Fondazione CR Firenze raddoppierà i fondi raccolti, al raggiungimento del 50% dell’obiettivo prefissato (da un minimo di 7mila euro a un massimo di 10mila euro). Le campagne saranno lanciate in inverno o primavera 2025.

I giovani partecipanti potranno beneficiare del percorso formativo personalizzato e gratuito attraverso lo studio di un caso concreto su progettazione, comunicazione e raccolta fondi nel mondo del non profit e riceveranno un buono Amazon a supporto della propria attività lavorativa di mille euro a persona. Il premio sarà consegnato una volta raggiunto il goal economico prefissato nella campagna di crowdfunding e in base all’impegno dimostrato.

“Crediamo nella reciproca contaminazione tra il mondo del Terzo settore e le nuove generazioni come leva di innovazione e sviluppo e attivazione dei nuovi servizi- spiega Gabriele Gori, Direttore Generale di Fondazione CR Firenze -. Le sfide in questo periodo storico non mancano e Social Innovation Jam offre un’occasione preziosa per accoglierle e dare voce alle idee e alle energie di giovani creativi motivati e desiderosi di sostenere le realtà non profit del territorio”.