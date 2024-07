Car sharing: nuovi Enjoy Point nelle stazioni Enilive in Toscana, Emilia-Romagna e Marche

Enjoy, il servizio di car sharing di Enilive, si estende ulteriormente in Toscana, in Emilia-Romagna e nelle Marche. Ora è possibile noleggiare le auto in sharing, anche per più giorni, negli Enjoy Point attivi in alcune stazioni di servizio Enilive che si trovano in punti strategici o luoghi di interesse a Pisa, Siena, Massa (Massa-Carrara), Orbetello e Castiglione della Pescaia (Grosseto), Fucecchio e Calenzano (Firenze), Modena, Reggio Emilia, Rimini, Carpi e Sassuolo (Modena), Correggio (Reggio Emilia) e San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Continua così l’ampliamento degli Enjoy Point, che negli ultimi mesi sono stati attivati anche nei punti strategici di diverse città in tutta Italia e negli aeroporti di Venezia e Treviso. Tutti gli Enjoy Point attivi sono indicati nell’app e sul sito Enjoy.

Il car sharing è una soluzione di mobilità alternativa all’utilizzo dei mezzi privati che consente di noleggiare un veicolo per i propri spostamenti in base alle proprie esigenze. Negli Enjoy Point è possibile noleggiare, anche per più giorni, le auto Enjoy in modo immediato (se disponibili) o prenotandole fino a 24 ore prima della partenza, per muoversi nei dintorni oppure per viaggiare in tutta Italia con tariffe orarie o giornaliere.

Con l’attivazione dei nuovi Enjoy Point prosegue il percorso di trasformazione delle stazioni Enilive verso il modello ‘mobility hub’: oltre alla possibilità di effettuare il rifornimento di diversi vettori energetici, tra cui il biocarburante HVOlution (diesel da materie prime rinnovabili*), nelle Enilive Station è possibile fruire di servizi come la ristorazione degli Eni Café, i negozi di prossimità Emporium, i lavaggi EniWash, i Telepass Point, oltre alla possibilità di pagare i bollettini postali e ritirare pacchi in appositi locker.

I nuovi Enjoy Point attivi in Toscana, Emilia-Romagna e Marche si trovano in punti utili anche a favorire l’interscambio con i mezzi privati e il trasporto pubblico nelle Enilive Station di Pisa (via Bonanno), Siena (viale Bracci), Massa (via Pellegrini), Orbetello (viale Marconi), Castiglione della Pescaia (via Ansedonia), Fucecchio (viale Buozzi), Calenzano (via Vittorio Emanuele), Modena (via Canaletto), Reggio Emilia (via Gramsci), Rimini (via Flaminia), Carpi (via Karl Marx), Sassuolo (via Pia), Correggio (viale della Repubblica) e San Benedetto del Tronto (S.S. 16, km 383+924).

Come funzionano gli Enjoy Point

Per noleggiare i veicoli Enjoy è necessario scaricare l’app, disponibile negli store Android, iOS e Huawei. Dopo la registrazione è possibile accedere alla sezione Enjoy Point nella quale si possono visualizzare e prenotare i veicoli disponibili nell’Enjoy Point d’interesse, oppure noleggiare direttamente il veicolo Enjoy d’interesse, se presente nella stazione di servizio Enilive, inserendo nell’app il numero di targa e il codice visibile sul parabrezza. Una volta sbloccato il veicolo, l’intero noleggio avviene attraverso lo smartphone. Al termine del noleggio, che deve essere concluso nello stesso Enjoy Point di partenza, è possibile visualizzare il riepilogo della spesa sostenuta per il noleggio. Le tariffe aggiornate in tempo reale possono essere consultate nell'app Enjoy.

Enjoy è attivo anche nelle città di Milano, Roma, Torino, Bologna e Firenze in modalità free floating, cioè con la possibilità di iniziare e terminare i noleggi in qualsiasi punto all’interno dell’area di copertura, con tariffa al minuto, oltre alla possibilità di effettuare noleggi di uno o più giorni per muoversi in tutta Italia. La flotta Enjoy conta circa 3.000 veicoli. I clienti sono più di 1 milione e, dal lancio del servizio a oggi, sono stati effettuati più di 32 milioni di noleggi.