Marco Bagnoli inaugura la sua mostra alla Reggia di Caserta

Inaugura oggi 25 luglio, alle 17, alla Reggia di Caserta la mostra Marco Bagnoli. La pietra il sol rivegga.

L'esposizione, selezionata dal Comitato scientifico del Museo attraverso il Bando di valorizzazione partecipata e a cura di Marina Guida, porta nuovamente l'arte contemporanea alla Reggia di Caserta.

Marco Bagnoli, vice presidente Sammontana, è uno dei più significativi esponenti delle tendenze artistiche che si sono imposte in Italia alla fine degli anni Settanta. Ha scelto per la sua mostra alla Reggia parte delle parole scritte da Luigi Vanvitelli sulla prima pietra del Palazzo reale "La pietra il sol rivegga".

Nel III cortile il visitatore sarà accolto dal progetto site-specific dell'artista toscano, "Locus Solis", installazione alta quasi cinque metri. Il titolo dell'opera è in assonanza con quello di Locus Solus, l’opera più conosciuta di Raymond Roussel. Il concetto iniziale è quello di un vaso che ruota su se stesso e ogni settantadue anni gira di un grado in accordo alla precessione degli equinozi. Dal vaso si genera un paesaggio sonoro composto di settantadue pietre di alabastro disposte a quinconce.

Nelle sale espositive della Gran Galleria, l'ala del Palazzo reale completamente ristrutturata e restituita alla fruizione nel marzo scorso, altre undici opere attendono il pubblico per portarlo, come nelle parole della curatrice in un: "viaggio dunque, delle idee, delle visioni, nel tempo e nello spazio, verso una maggiore comprensione dei meccanismi della natura e dell’universo”.

Il progetto è organizzato dalla galleria torinese Giorgio Persano e da Studio Trisorio, con il contributo di Soprarno.

L'esposizione sarà aperta fino al 23 settembre nelle sale dell'ala ovest della Gran Galleria del Palazzo reale, dalle ore 8.30 alle 19 (con ultimo accesso alle 18.20), e nel III cortile negli orari di apertura del Museo. Chiusa nelle giornate di gratuità.

La visita alla mostra rientra nel costo ordinario del biglietto/abbonamento al Museo.