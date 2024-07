Agosto in città a sostegno dei pazienti a fine vita: l'estate di Alessandro, volontario File

"Quest'anno resterò tutto agosto a Firenze e dedicherò quanto più tempo possibile al fianco dei pazienti a fine vita all’hospice Convento delle Oblate". Lui si chiama Alessandro Bargelli, 60 anni, ed è uno dei coordinatori dei volontari di File, la Fondazione Italiana di Leniterapia, all'hospice delle Oblate nella zona Careggi. Bargelli è volontario da oltre 10 anni.

"Non mi pesa non andare in vacanza - dice Bargelli - preferisco dedicare il mio tempo alle persone che ne hanno bisogno. Sono sempre stato così, da piccolo portai un senzatetto in casa di mia nonna perché aveva sete".

Una generosità che ha sempre contraddistinto Alessandro, che ha scelto questo tipo di volontariato perché "fra tutti è quello a cui mi sento più vicino, probabilmente perché mia madre ha fatto l'infermiera per 36 anni e quindi conosco bene il mondo dei malati".

Ad agosto resterà a Firenze e potrà stare all’hospice almeno due giorni su sette, per almeno cinque ore ogni turno, oltre ad andare a domicilio da un paziente a lui affidato.

Alessandro ascolta i pazienti, li consola, li supporta, ci scherza anche. "Non mi pesa – ripete - Credo di ricevere dagli assistiti molto di più di quanto io non riesca a dare loro. Le persone alla fine della vita hanno molto da insegnare, a partire dall'importanza del relazionarsi, infondendo in chi assiste valori veri e un profondo senso della vita".

Stando a contatto con le persone che vivono le ultime fasi della propria vita, Alessandro ha imparato a parlare di morte: "E’ qualcosa che fa parte dell'esistenza, è qualcosa di molto più sereno di come tendiamo a immaginarcela, questo è quello che ho appreso in questi anni di volontariato".

Ma non c’è solo Alessandro. Sono decine i volontari e gli operatori sanitari di File che non andranno in vacanza ad agosto. Il personale sanitario di File si compone di 22 professionisti tra medici, infermieri, psicologi, fisioterapisti, operatori socio-sanitari che lavorano in équipe sanitarie multidisciplinari, a domicilio, in hospice e nell'Ospedale di Careggi.

Per quanto riguarda i volontari, nelle sedi di Firenze e di Prato, si contano 73 volontari File attivi negli hospice dell'ASL Toscana Centro (10 nell'Hospice di "San Felice a Ema", 19 nell'Hospice "Convento delle Oblate", 13 nell'Hospice "Fiore di Primavera", 6 tirocinanti), 11 volontari attivi nell'attività di assistenza domiciliare e 17 facilitatori divisi tra i 7 gruppi di auto mutuo aiuto in presenza e i 2 gruppi online per l'elaborazione del lutto.