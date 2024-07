Call per fotografi sul Parco delle Cascine: gli scatti in una mostra

La Fondazione Architetti Firenze in collaborazione con Fondazione Alinari per la Fotografia, con il supporto di PARC Performing Arts Research Centre ed il contributo di Chianti Banca, nell’ambito del progetto “Il Parco delle Cascine - Spazio urbano, architetture e patrimonio vegetale” propone una call di fotografia sul tema “Le Cascine, metamorfosi e conservazione - L’inaspettato e l’invisibile”, rivolta a tutti coloro che vogliano esplorare, con sguardo creativo e con sensibilità, il Parco delle Cascine, l’area verde pubblica più vasta di Firenze, spazio urbano complesso che ospita al suo interno edifici e monumenti che, da sempre, hanno costituito elementi inscindibili dal contesto botanico.

Le fotografie, selezionate da una commissione, saranno esposte in una mostra che verrà allestita presso la Palazzina Reale di Firenze, sede di Ordine e Fondazione Architetti Firenze, a dicembre 2024. Nella mostra, oltre alle fotografie selezionate, saranno esposte fotografie storiche del Parco delle Cascine provenienti dalla Fondazione Alinari per la fotografia.

Le foto che, a giudizio della giuria, avranno meglio risposto alle finalità della call verranno premiate nel corso di un evento che si svolgerà a dicembre 2024 presso la sede dell’Ordine degli Architetti PPC di Firenze.

La partecipazione è aperta a tutte le persone che abbiano compiuto i 18 anni di età al momento della pubblicazione della presente call.

È possibile partecipare singolarmente o in gruppo; qualora si partecipi in gruppo è necessario individuare una persona di riferimento. La partecipazione alla call è gratuita.

Ogni partecipante potrà inviare massimo 3 fotografie, esclusivamente in formato digitale. Le caratteristiche delle foto dovranno essere:

- formato 4:3 con orientamento orizzontale o verticale;

- dimensione minimo di 3200 x 2400 pixels, risoluzione minima 200 dpi, per ciascuna foto.

Le opere fotografiche dovranno essere rinominate nel seguente modo: nome, cognome dell’autore, anno dello scatto, titolo dell’immagine.

Dovrà inoltre essere allegato un testo di accompagnamento contenente le didascalie di ciascuna fotografia, lunghe non più di 500 battute spazi inclusi per ogni immagine, volte ad illustrare la fotografia o gli elementi significativi ritratti. Le didascalie faranno riferimento ai titoli delle immagini. Non sono ammesse composizioni o montaggi di più immagini all’interno della stessa fotografia.

Tutte le ulteriori informazioni sulla partecipazione alla call sono consultabili sul sito dell’Ordine-Fondazione Architetti Firenze al link https://bit.ly/4ffWKeH mentre il progetto è integralmente spiegato al seguente link https://architettifirenze.it/progetti/il-parco-delle-cascine-itinerari-eventi-mostre .

Fonte: Fondazione Architetti Firenze