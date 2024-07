Colpo da 200mila euro in ditta di argento nell'Aretino

Un colpo organizzato nei minimi dettagli e fruttato argento per 200mila euro. Il furto è avvenuto mercoledì 24 e giovedì 25 luglio alla New Chains di Tegoleto, nel comune di Civitella in Valdichiana (Arezzo). Lo scrive il Corriere di Arezzo. I ladri hanno lanciato chiodi lungo la strada principale e bloccato la via sul retro con un rimorchio. A volto coperto hanno segato le inferriate delle finestre e hanno razziato tutto il materiale prima del suono dell'allarme. I carabinieri indagano.