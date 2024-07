Ritorna la Marcia della Pace da Monterappoli in centro

Sarà ancora marcia della pace. Per il secondo anno consecutivo, Arci Empolese-Valdelsa, casa del Popolo di Monterappoli, Anpi e comitato Empoli per la pace hanno organizzato, col patrocinio del Comune, questa iniziativa che ha una duplice finalità: ricordare il giorno nel quale la frazione sulle colline empolesi fu liberata dall’occupazione nazi-fascista e sensibilizzare le persone sul tema drammaticamente attuale della pace. Il serpentone partirà dalla casa del Popolo di Monterappoli ed arriverà fino in piazza della Vittoria dove è posizionata, ormai dalla primavera del 2022, la tenda della pace.

Il programma prevede l’apericena alle 19.30 e, alle 21, il via vero e proprio della marcia. Si invitano i partecipanti a portare una luce. Chi avesse necessità di spostamenti in auto può contattare i numeri 3703237710, 3351675059 e 3338806520.

Fonte: Empoli per la Pace