Sviluppo rurale, più semplificazione: attivo il prezzario per acquisto di macchine agricole

Snellimento e semplificazione anche in agricoltura: da oggi è disponibile per la Toscana il "Servizio di determinazione dei prezzi massimi delle macchine ed attrezzature agricole" della Società "Edizioni l'Informatore Agrario SRL".

In pratica, l’agricoltore per accedere alla richiesta di un contributo utile all’acquisto di una macchina agricola, invece di presentare tre preventivi raccolti da altrettante ditte come avveniva finora, basterà compili il prezzario del Servizio e sarà quest’ultimo a determinare il costo massimo della macchina, da cui discenderà la definizione del sostegno richiedibile

Il servizio potrà essere utilizzato per i nuovi bandi regionali (e dei GAL) degli interventi del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 che prevedano l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole, comprese quelle per l'agricoltura di precisione.

Per le domande di sostegno sul CSR 2023-27 il servizio sarà attivo per tutta la durata della programmazione.

“L'eliminazione dei tre preventivi e la determinazione di un prezzo massimo con una metodologia standard - spiega la vicepresidente Stefania Saccardi - consentirà uno snellimento delle procedure che mira a ridurre il carico amministrativo e a semplificare le modalità di presentazione delle domande di aiuto, elementi molto importanti, soprattutto in questa fase congiunturale di difficoltà per le imprese. Ovviamente il suo utilizzo deve essere previsto nel bando di riferimento, come ad esempio in quello recentemente aperto relativo agli investimenti aziendali che innalzano il benessere animale del CSR 23-27 che scade il 31 ottobre 2024”.

Il prezzario potrà essere utilizzato anche laddove dovessero essere pubblicati nuovi bandi a valere sulle risorse del Programma di Sviluppo rurale (PSR) 2014-2022 che prevedono l'acquisto di macchinari e attrezzature agricole.

Il prezzario è accessibile a questo link sdpm.informatoreagrario.it/toscana

Su https://sdpm.informatoreagrario.it/toscana/guide è disponibile sia una breve videoguida all'utilizzo del sistema sia il manuale d'uso

Fonte: Regione Toscana