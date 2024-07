Un decalogo per turisti per evitare truffe, abusivi e vandalismi sui monumenti di Firenze

Bagarinaggio, abusivismo commerciale, imbrattamento dei monumenti e, in particolare, il gioco delle tre carte.

Questi i fenomeni oggetto del documento informativo denominato “Decalogo comportamentale a beneficio dei turisti” redatto, anche in lingua inglese, dallo specifico Gruppo di Lavoro coordinato dalla Prefettura e composto da Comune di Firenze, Associazioni di categoria, Camera di Commercio e Forze di polizia - volto a promuovere precauzioni e sensibilizzare corretti comportamenti civici da osservare nel centro storico di Firenze, specialmente da parte dei turisti.

L’iniziativa, condivisa in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica anche con il Decano del Corpo Consolare di Firenze, sarà diffusa sui canali istituzionali dei partecipanti, presso gli associati alla Camera di Commercio e alle Associazioni di categoria, nonché attraverso la rete consolare di Firenze, con particolare riguardo al circuito delle Università straniere presenti in città. Andrà, inoltre, ad integrare la già esistente campagna informativa del Comune di Firenze #EnjoyRespectFlorence, già attiva sui canali social e sul trasporto pubblico locale, che si arricchirà così di contenuti inerenti la sicurezza urbana, il decoro ed il contrasto all’abusivismo commerciale.

Fonte: Guardia di Finanza di Firenze