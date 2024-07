Furto con spaccata a Firenze ai danni di un panificio ad Isolotto

Un nuovo furto con spaccata. È accaduto la notte scorsa ai danni di un panificio, in via Giuliano Bugiardini, in zona Isolotto, alla periferia di Firenze.

Intorno alle 3, i malviventi dopo aver infranto la vetrina hanno fatto irruzione nel negozio e poi fuggendo con il bottino .

Gli ammanchi sono ancora da quantificare. Dopo la segnalazione al 112 Nue, sul posto sono intervenute le volanti. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere di videosorveglianza.