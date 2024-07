Incendio boschivo a Celle sul Rigo nel Senese, arrivano gi elicotteri

L'organizzazione regionale antincendi boschivi è impegnata anche oggi nello spegnimento di numerosi roghi sul territorio toscano. L'incendio più significativo tra quelli in corso, è partito dalle ore 14.30 circa a Celle su Rigo, nel Comune di San Casciano dei Bagni (Si). Le fiamme, dopo aver interessato campi e calanchi tipici della zona e ricoperti da sterpaglie e macchie, sono penetrate in una zona boscata. Sono state subito attivate squadre di volontariato antincendi boschivi ed operai forestali dell'Unione dei Comuni della Valdichiana e un direttore delle operazioni.

Il vento presente in zona sta aiutando il fronte delle fiamme a propagarsi velocemente, per questo è stato disposto il decollo immediato di due elicotteri della flotta regionale. Ulteriori squadre sono in viaggio per raggiungere il luogo.