Escursionista disorientato tratto in salvo dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco del distaccamento di Pontassieve, sono intervenuti alle ore 23:45 in località Vierle Crocione nel comune di Londa, per la ricerca e soccorso di un escursionista che ha perso l’orientamento in una zona impervia.

La squadra dei vigili del fuoco, insieme al personale sanitario, ha raggiunto la zona per poi proseguire l’avvicinamento con i fuoristrada e arrivare dall’uomo, che nel frattempo era stato localizzato.

L’escursionista è stato raggiunto e dopo una prima valutazione delle condizioni sanitarie, è stato trasportato in una posizione sicura per il rientro.