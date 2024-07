I carabinieri di San Miniato hanno arrestato una persona per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.

Ieri notte a Montopoli in Valdarno i carabinieri, durante il controllo in un bar, sono stati aggrediti da un uomo ubriaco senza alcun motivo. L'uomo si è scagliato contro i militari spintonandoli e

per poi darsi alla fuga.

L'uomo è stato immediatamente bloccato e tratto in arresto.