Incendio al Consorzio CuoioDepur di via Arginale Ovest a San Donato di San Miniato. Alle 10.15 i vigili del fuoco di Castelfranco sono intervenuti dopo che, durante una lavorazione, sono partite delle fiamme. Il rogo è stato domato in breve tempo e i vigili del fuoco hanno messo l'area in sicurezza. Non ci sono stati feriti. Sul posto la medicina del lavoro dell'Asl Centro e i carabinieri.