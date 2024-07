Un'auto ha preso fuoco in Fi-Pi-Li, all'altezza dello svincolo per Lavoria nella carreggiata in direzione Firenze. I vigili del fuoco di Pisa sono intervenuti, il traffico è stato salvaguardato con lo scorrimento in una sola corsia. Le fiamme sono state estinte e l'area del rogo è stata messa in sicurezza. Sul posto Polizia stradale e AVR.