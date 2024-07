Un 'tour d'Empoli' per presentare lo stadio nuovo: un mese e mezzo di incontri

Si parte per il 'tour d'Empoli'. Ma non è una gara ciclistica o podistica, è il percorso partecipativo per raccontare il nuovo stadio Carlo Castellani - Computer Gross Arena. L'impianto è stato presentato dall'Empoli pochi giorni fa ma ora deve essere 'raccontato' alla cittadinanza in una serie di incontri annunciati oggi - lunedì 29 luglio - dal sindaco Alessio Mantellassi. Il tour partirà da settembre fino a metà ottobre ma le rpimissime tappe si terranno già tra circa un mese.

A fine agosto ci sarà spazio per la strutturazione dei documenti da presentare negli incontri in autunno e la creazione di focus group con gli uffici comunali e le parti chiamate in causa. In questo caso il pubblico non potrà partecipare. Poi si passerà alla raccolta delle idee e delle proposte da parte cella cittadinanza nelle varie giornate in cui il project verrà presentato agli empolesi.

Gli obiettivi sono quelli di informare la cittadinanza sul progetto, dopo il primo incontro del 30 luglio alla sede Avis di Serravalle alla presenza dell'Empoli Fc, consultare cittadini e portatori di interesse sui temi caldi, coinvolgere gli stessi per soluzioni che possano migliorare il progetto presentato, con l'idea di 'non lasciare nessuno indietro' già affermata da Mantellassi al momento della presentazione.

Il primo incontro ufficiale sarà giovedì 5 settembre dalle 21 in un luogo ancora da definire. Verrà presentata la proposta della ristrutturazione depositata a metà luglio dalla società azzurra, con delle FAQ a disposizione di chi non ha partecipato all'incontro. In tale occasione i tecnici del Comune e dell'Empoli Fc potranno raccogliere le domande in tempo reale tramite smartphone. La raccolta di queste domande potrà avvenire subito, se possibile, o verrà preso un impegno per dare risposte negli incontri successivi.

Sempre giovedì 5 e il successivo giovedì 12 settembre, tra le 10 e le 13, sarà predisposto un Infopoint nel mercato settimanale di Empoli. L'obiettivo è quello di rendere noto il progetto e il percorso partecipativo. Sarà quella anche l'occasione di raccogliere indicazioni da parte dei residenti o degli abituali frequentatori del mercato.

Giovedì 12 settembre, tra le 17.30 e le 20, ci sarà una Camminata di quartiere. Una modalità partecipativa già sperimentata in altre occasioni (come per il Piano Operativo Comunale) dove, in un contesto informale, cittadini, tecnici e facilitatori gireranno in lungo e in largo per il quartiere, focalizzando 'a caldo' i temi su cui portare riflessioni e proposte.

Sempre nel mese di settembre ci saranno tre laboratori aperti (anche in questo caso il luogo sarà deciso nelle prossime settimane). Si terranno giovedì 19, giovedì 26 e domenica 29 settembre. La simulazione del progetto completato sarà aperta a chi vorrà dare un contributo, tramite mappe e foto aeree per discutere insieme su come cambierà il quartiere e la città. Ci saranno postazioni dedicate all'informazione e all'ascolto, in un continuo scambio di idee e di spunti per arricchire il dibattito.

A ottobre si andrà verso la conclusione: sono previsti due laboratori serali di approfondimento giovedì 3 e giovedì 10 alle 21. Saranno divisi in tre momenti, dedicati all'ascolto e alle proposte. Una plenaria iniziale con interventi di approfondimento su temi 'caldi' emersi nei precedenti laboratorio. Dei tavoli facilitati su temi trasversali o specifici. Infine una plenaria finale di condivisione, con eventuale votazione per dare una classifica sulle priorità più importanti su cui intervenire.

L'incontro finale si terrà giovedì 17 ottobre, alle 21 (luogo da indicare). Si riuniranno ancora una volta l'amministrazione comunale e la rappresentanza dell'Empoli Fc per 'restituire' i risultati del percorso partecipativo, commentando il percorso dell'ultimo mese e mezzo.

"Ci è stato chiesto da parte della cittadinanza di intervenire, ma in tempi relativamente stretti. Arriviamo a questo percorso dopo molti incontri a cui ho personalmente partecipato, ma questo calendario sarà fondamentale prima della chiusura definitiva del progetto. Si potranno fare osservazioni utili e trovare soluzioni condivise per il bene del quartiere Serravalle e dell'intera città di Empoli. Spero che la cittadinanza possa partecipare numerosa, nell'interesse di tutti" sono le parole di Mantellassi.