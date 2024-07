Sicurezza, a Carmignano due nuove telecamere

«Carmignano è un luogo bello e sicuro», è con queste parole che il sindaco Edoardo Prestanti annuncia l’installazione di altre due telecamere in altrettanti spazi pubblici: a Bacchereto (con tanto di alert system), tra via Fontemorana e via il Pino, «dove si sono registrati – è la chiosa del sindaco – diversi furti in casa», e a Seano, nel giardino Palloni, «a tutela – ancora il sindaco – di chi frequenta, passeggia o semplicemente passa in questa area verde».

«Due nuove postazioni – continua Prestanti – la cui collocazione è stata valutata positivamente dal Comitato ordine e sicurezza pubblica della Prefettura, in parte finanziate con risorse regionali», che incrementano il sistema di videosorveglianza di Carmignano, a cui presto si aggiungeranno altri due punti video: a Seano, nella zona industriale del Ficarello, e Santa Cristina a Mezzana: «Abbiamo già previsto – dichiara Prestanti - la spesa per questo secondo lotto, per una cifra che si aggira attorno ai 20 mila euro».

Tra l’altro gli interventi di videosorveglianza non finiscono qui: è infatti previsto anche il riposizionamento dei due “occhi elettronici” che “sorvegliano” il parcheggio del parco museo Quinto Martini.

Conclude il primo cittadino: «Ci teniamo a migliorare la sicurezza e il decoro urbano dei luoghi pubblici di Carmignano. Un’attenzione alla qualità del nostro vivere che ci porta ad installare sistemi che favoriscano l’aumento della sicurezza e forniscano alle forze dell'ordine altri strumenti necessari a contrastare i reati predatori».

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa