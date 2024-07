Carta d'identità elettronica, prenotazioni online a Pisa

Per non perdere tempo nell’ottenere la carta d’identità elettronica (CIE) ora è possibile prenotarsi e ottenere l’appuntamento per rivolgersi agli uffici Anagrafe del Comune di Pisa presso la sede di Marina di Pisa dal 1 agosto (via Camillo Guidi n. 2/A) e, dal prossimo 1 settembre presso la sede centrale di Pisa alla Sesta Porta (via C. Battisti n 53). Sarà sufficiente collegarsi dalla Home Page del Comune di Pisa all’area Servizi [https://www.comune.pisa.it/Servizi/Prenota-appuntamento-per-nuova-C.I.E.-Carta-di-Identita-Elettronica]. Da qui si accede al servizio on line di prenotazionicie.interno.gov.it. A quel punto occorre indicare il motivo della richiesta (primo documento, rinnovo, furto/smarrimento, minori, impossibilità di recarsi in Comune) e compilare il form con i propri dati anagrafici.

"Per migliorare i tempi di attesa e garantire un efficiente svolgimento dei servizi anagrafici - spiega l’assessore ai servizi demografici Gabriella Porcaro -, l’Amministrazione comunale ha messo a punto il servizio di prenotazione degli appuntamenti per il rilascio delle carte di identità elettroniche a Marina di Pisa dal 1 agosto, e alla Sesta Porta, dal 1 settembre. In questo modo abbiamo ampliato e notevolmente migliorato il servizio che sarà possibile utilizzare in modalità mista a seconda delle esigenze dei cittadini: con appuntamento o senza appuntamento. Il nuovo servizio permetterà agli utenti di prenotare gli appuntamenti senza alcuna attesa".

"Come Comune - continua l’assessore - monitoriamo costantemente il servizio di rilascio delle carte di identità. Gli ultimi dati confermano che i nostri tempi di attesa sono notevolmente migliorati infatti, nei casi più semplici, gli uffici sono in grado di rilasciare la carta di identità in meno di 10 minuti. Tutto questo è possibile grazie a un lavoro di squadra che ha visto la grande disponibilità di tutti i dipendenti del settore che lavora con passione e competenza, e che ringrazio, e con il coordinamento della dirigente dottoressa Cristina Pollegione. Per la nostra Amministrazione è motivo di orgoglio avere settori in continuo miglioramento che garantiscono un’offerta di servizi in linea con le esigenze concrete dei cittadini. L’intento è quello di lavorare adottando soluzioni innovative al fine di migliorare sempre più un settore strategico del Comune, come quello dei servizi demografici".

Per chi non ha possibilità di utilizzare i computer, potrà recarsi direttamente agli uffici dell’Anagrafe comunale per effettuare la propria prenotazione ritirando il numero. Il rilascio delle Carte d’identità elettroniche (CIE) senza appuntamento avverrà come di consueto con le seguenti modalità: presso la sede di Marina di Pisa dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.30 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 16.30 (senza previsione di numero massimo di accessi); presso la sede centrale della Sesta Porta dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.00 (con massimo 50 numeri oltre numeri riservati alle urgenze) e il martedì e giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.00 (con massimo 25 numeri).

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa