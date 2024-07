Cinema d'Estate a Palazzo Pretorio, un mese di grandi film a Certaldo

Un mese di agosto nel segno del cinema, fra grandi film d'autore, prime visioni e titoli per famiglie e ragazzi. Tutto pronto per il Cinema d'Estate, nell'arena di Palazzo Pretorio in Certaldo Alto. Il primo appuntamento, con inizio spettacolo come per tutte le altre date alle 21.30, è per giovedì primo agosto 2024 con Cattiverie a domicilio di Thea Sharrock con Olivia Colman e Jessie Buckley.

IL PROGRAMMA - Ecco le proiezioni in cartellone (Il programma può subire variazioni): primo agosto, Cattiverie a domicilio di Thea Sharrock; 2 agosto, Perfect Days di Wim Wenders; 3 agosto, C'è ancora domani di Paola Cortellesi; 4 agosto, Non riattaccare di Manfredi Lucibello; 5 agosto, Past lives di Celine Song; 7 agosto, Cattivissimo me 4 di Chris Renaud e Patrick Delage; 8 agosto, Il gusto delle cose di Tran Anh Hung; 9 agosto, Un mondo a parte di Riccardo Milani; 10 agosto, Inside out 2 di Pete Docter e Kelsey Mann; 11 agosto, The Holdovers di Alexander Payne; 12 agosto, Io capitano di Matteo Garrone; 14 agosto, Anatomia di una caduta di Justine Triet; 15 agosto, Fly me to the moon; 16 agosto, Fuga in Normandia di Oliver Parker; 17 agosto, La vita accanto di Marco Tullio Giordana; 18 agosto, Inside out 2 di Pete Docter e Kelsey Mann; 19 agosto, Finché notte non ci separi di Riccardo Antonaroli; dal 21 al 25 agosto, Cattivissimo me 4 di Chris Renaud e Patrick Delage; 26 agosto, La sala professori di Ilker Catak; 28 agosto, La chimera di Alice Rohrwacher; 29 agosto, Inside out 2 di Pete Docter e Kelsey Mann; 30 agosto, Cattivissimo me 4 di Chris Renaud e Patrick Delage.

PREZZI - I prezzi sono i seguenti: Intero € 7,00 - Ridotto € 5,00; Prime visioni e anteprime: Intero 8,00 € - Ridotto 6,00 €; Promo film Ita-UE € 3,50. Riduzioni: sotto i 12 anni e sopra i 65 anni, militari. Coupon accettati: Carta docenti, App 18, Carta della Cultura, Stardust, Carta Toscana Coop. Abbonamenti: 5 ingressi - € 23,00. Info: multisalaboccaccio.it

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa