Pediatre, Bini a Fucecchio e Muto a San Miniato: serve nuova scelta

Dal prossimo giovedì 1° agosto in concomitanza con il termine dell’attività come medici con incarico provvisorio dei pediatri Giulia Bini e Giulia Cinelli, prenderanno servizio come pediatri a tempo indeterminato, il medico dott.ssa Maria Carmela Muto nel comune di San Miniato e come titolare ma nel comune di Fucecchio, la dott.ssa Giulia Bini.

Pertanto, i bambini attualmente assistiti dai pediatri che terminano l’incarico provvisorio risulteranno dal primo agosto prossimo senza medico. Le famiglie dovranno provvedere, da tale data, ad effettuare di nuovo la scelta tra i pediatri disponibili utilizzando una delle modalità previste di seguito.

Gli iscritti all'anagrafe sanitaria dell'Azienda Usl Toscana centro possono effettuare la scelta anche da casa tramite da Pc, tablet e smartphone consultando il portale Open Toscana (https://open.toscana.it/servizi) ed accedendo con tessera sanitaria attiva o con SPID, oppure utilizzando l'APP Smart SST.

In alternativa “il cambio medico” può essere effettuato inviando il modulo di richiesta compilato e corredato di copia di documento di identità valido all'indirizzo mail: anagrafesanitaria.empoli@uslcentro.toscana.it.

La scelta del medico si può fare anche recandosi al presidio di riferimento oppure tramite i Totem PuntoSI disponibili nel territorio con tessera sanitaria attivata.

L'elenco dei PuntoSi è consultabile sul seguente sito: https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/servizi-e-attivita/607-servizi-vari/12723-punti-si

Fonte: Asl Toscana Centro