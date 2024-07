Sicurezza Pontedera, Confcommercio: "Aderiamo alla manifestazione e chiediamo di partecipare al Comitato Ordine pubblico"

"Aderiamo con convinzione alla mobilitazione dei commercianti e del CCN sulla sicurezza a Pontedera e saremo presenti con tutti loro alla manifestazione di mercoledì sera per ribadire una volta di più l'assoluta necessità di ripristinare una situazione di piena legalità in centro. C'è la necessità di lanciare un chiaro messaggio alle istituzioni che il livello di guardia è stato superato e che adesso occorrono interventi urgenti per affrontare la questione".

Sono le parole di Lorenzo Nuti, vice-presidente di Confcommercio Pontedera, che coglie l'occasione per riagganciarsi alla proposta del sindaco Franconi: "Ci uniamo alla richiesta del primo cittadino di convocare allo scopo un Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica focalizzato sulla sicurezza a Pontedera, e alla quale chiediamo che possano partecipare anche le associazioni di categoria del commercio, così da portare a quel tavolo le istanze degli imprenditori, che questi problemi li vivono quotidianamente sulla propria pelle".

"Quando noi commercianti sentiamo parlare di micro-criminalità ci viene il dubbio che si voglia minimizzare l'impatto negativo di questi reati, che se ripetuti nel tempo ed estesi ad ampie zone della città finiscono per incidere pesantemente sulla qualità del nostro lavoro e dei nostri collaboratori. Mi auguro che le istituzioni affrontino il tema in termini concreti e pragmatici, attuando una serie di soluzioni, evitando la tentazione di una scaricabarile tra istituzioni che non servirebbe a nessuno".

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa