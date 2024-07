Strage di Bologna, non mancano Montespertoli e Castelfiorentino alla commemorazione

Venerdì 2 agosto 2024 si commemora il 44° anniversario della strage alla stazione di Bologna, una ferita ancora aperta nel cuore di tutta Italia. In questo triste anniversario, le amministrazioni comunali di Montespertoli e Castelfiorentino si stringono al dolore dei familiari delle vittime e rinnovano il loro impegno nel mantenere viva la memoria di chi non c'è più.

Tra le vittime di quella terribile mattinata, tre giovani donne legate ai nostri territori: Verdiana Bivona (22 anni), residente a Castelfiorentino, e Maria Fresu (24 anni) e sua figlia Angela (3 anni), entrambe di Montespertoli. Le tre amiche si trovavano in stazione in compagnia di Silvana Ancilotti, anche lei di Castelfiorentino (abitava all’epoca nella frazione di Cambiano), che rimase ferita. Per Verdiana, in particolare, la breve vacanza avrebbe dovuto rappresentare un’occasione per riposarsi, dopo un anno di dure incombenze domestiche, dal momento che la madre era rimasta invalida. Tutte pronte a partire per una tanto attesa vacanza sul Lago di Garda la loro giovane vita è stata stroncata da un atto vile e insensato.

Per il Comune di Montespertoli saranno presenti il Sindaco Alessio Mugnaini e l’Assessora Ottavia Viti: “Ogni anno, la nostra presenza a Bologna rappresenta un dovere morale e un impegno imprescindibile. È l'occasione per rinnovare l’impegno nella ricerca della verità sulla strage, una ferita che continua a sanguinare. 85 vite innocenti, tra cui quelle nostre concittadine, sono state spezzate da un atto terroristico che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia del nostro Paese. Non possiamo e non vogliamo dimenticare. Il processo in corso ha appurato la matrice fascista della strage e sta individuando i responsabili materiali ma serve ancora molto lavoro di ricerca per scoprire chi si cela dietro questa strategia del terrore. La memoria di queste vittime è un patrimonio collettivo che può essere un anticorpo contro le derive antidemocratiche."

Per l'Amministrazione Comunale di Castelfiorentino saranno presenti l'Assessore alla Memoria Marta Longaresi e il consigliere Silvano Comanducci: “All’epoca mio padre lavorava nelle Ferrovie come controllore – osserva Marta Longaresi. Assessore con delega alla Memoria – e solo per un caso non si è trovato quel giorno alla Stazione Ferroviaria di Bologna. Questa tragica vicenda, pertanto, mi è sempre stata raccontata in famiglia e mi è capitato di pensare tante volte cosa sarebbe potuto accadere. L’Amministrazione Comunale di Castelfiorentino sarà quindi presente a Bologna per ricordare Verdiana Bivona, insieme a Maria e Angela Fresu, e tutte le altre vittime della strage. La loro memoria è ancora viva nella nostra comunità: è necessario continuare a stimolare le autorità affinché venga fatta piena di luce su tutta la vicenda, nonché riaffermare la nostra condanna a ogni forma di terrorismo, di qualsiasi colore e matrice”.

A Montespertoli, per il pomeriggio è stato organizzata una cerimonia per ricordare Maria e Angela Fresu. L'appuntamento è fissato per venerdì 2 agosto alle ore 18:30 presso il Cimitero Comunale di Montespertoli, dove verrà deposto un mazzo di fiori sulle loro lapidi. La comunità è invitata a partecipare per rendere omaggio alle vittime e mantenere vivo il loro ricordo.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa