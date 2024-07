Rosso Montopoli, ultimo appuntamento con la bistecca in terrazza

Ultimi posti a disposizione per partecipare alla seconda serata di “Rosso Montopoli”, l'appuntamento all'insegna del gusto e delle specialità gastronomiche locali organizzato dal Centro Commerciale Naturale di Montopoli e Confcommercio Provincia di Pisa, con il patrocinio del Comune di Montopoli Valdarno e il contributo di Nomasei Paris x Montopoli.

Domenica 4 agosto nella scenografica cornice di Piazza San Matteo raddoppia l'appuntamento che unisce le tipicità montopolesi con le bellezze e le bontà offerte da botteghe e attività del borgo, tra tutte la bistecca, la celebre fiorentina dell'Antica Macelleria Norcineria Marianelli.

"Dopo il debutto da tutto esaurito del 21 luglio anche le prenotazioni per questo secondo appuntamento sono andate a gonfie vele” afferma entusiasta il presidente del Centro Commerciale Naturale di Montopoli Valdarno Luca Marianelli “Restano gli ultimi posti per domenica 4 agosto: ad allietare la serata sarà il violino del maestro Luca Volpi, in modo da godere di un'esperienza unica, con un vero e proprio showcooking in uno scenario straordinario come quello di Piazza San Matteo, con il macellaio di fiducia che taglia 'dal vivo' la bistecca e spiega i tempi di maturazione e frollatura dei diversi tipi di costata fiorentina, permettendo di assistere al taglio e alla cottura in diretta".

"Un nuovo imperdibile appuntamento che abbina perfettamente la promozione turistica del territorio alla valorizzazione delle sue eccellenze, ovvero la bistecca e la lavorazione della terracotta” afferma il presidente Area Vasta di Confcommercio Provincia di Pisa Alessandro Simonelli.

"Un risultato possibile grazie allo straordinario impegno dei commercianti e alla sinergia con l'amministrazione comunale, il risultato è una manifestazione che permette veramente di ammirare e assaporare tutta la bellezza di Montopoli".

La prenotazione è obbligatoria, chiamando al numero 0571/466978, oppure al 333/6860459 o al 340/5674841. “Tutti i partecipanti avranno il posto al tavolo assegnato e riservato e al momento dell'arrivo consigliamo di recarsi subito dal macellaio per scegliere la propria bistecca, in modo da poter godere di un'esperienza completa scegliendo personalmente il taglio e la cottura della carne” ricorda Marianelli.

