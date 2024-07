Una delle conferme più attese. Matteo De Leone sarà anche il prossimo anno in maglia biancorossa con l'Use Empoli. Il pivot napoletano, vero e proprio idolo del pubblico della Lazzeri, sarà ancora il centro titolare della squadra, garantendo così rimbalzi, punti e soprattutto tanta personalità in campo. Per l’Use Computer Gross un punto di riferimento insostituibile sotto le plance.