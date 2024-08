Attivato lo Sportello ABC: un nuovo servizio per Abbattere le Barriere Comunicative

L’Asl Toscana nord ovest e gli enti ed associazioni interessate sono lieti di annunciare l'apertura nel territorio aziendale dello "Sportello ABC", un'iniziativa volta a ridurre le barriere comunicative all’interno della comunità.

Il servizio, promosso da vari enti tra cui l'Azienda USL Toscana nord ovest, ENS, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per le disabilità, è dedicato a fornire supporto e assistenza alla comunicazione, con particolare attenzione all'interpretariato in LIS (Lingua dei segni italiana).

I servizi offerti dal nuovo sportello sono:

Interpretariato in LIS: servizio dedicato a persone sorde per facilitare la comunicazione con enti pubblici e privati; tel attivo

Assistenza alla comunicazione: supporto per migliorare l'accessibilità e l'inclusione nelle interazioni quotidiane

Servizi in postazione fissa e esterni: disponibilità di assistenza sia in sede fissa che in modalità esterna, per venire incontro alle diverse esigenze della comunità.

Ecco i dettagli della postazione fissa nelle sedi ENS:

ENS Livorno, sede provinciale - orario: ogni venerdì dalle ore 14:00 alle 16:00

ENS Pisa, sede provinciale - orario: ogni giovedì dalle ore 11:00 alle 13:00

ENS Lucca, sede provinciale - orario: ogni giovedì dalle ore 15:00 alle 17:00

ENS Massa, sede provinciale - orario: ogni giovedì dalle ore 15:00 alle 17:00.

Questi i contatti per servizi esterni e prenotazioni a disposizione sia di cittadini che di operatori Asl nord ovest e di altri enti pubblici e terzo settore: telefono 379118001 (disponibile per videochiamata, voce, e whatsapp); email: prenotazioni.abc@associazionecomunico.it.

Lo Sportello ABC rappresenta un importante passo avanti verso un ambiente più inclusivo e accessibile per tutti.

La Asl invita gli operatori, le associazioni e i cittadini a diffondere questa informazione e a usufruire dei servizi offerti.

Per ulteriori informazioni è possibile fare riferimento all’assistente sociale Ylenia Frongia - dipartimento Servizio Sociale dell’Asl Toscana nord ovest - Via Cocchi 7/9 - telefono 0508660330 - email ilenia.frongia@uslnordovest.toscana.it.

L’auspicio è quello che ci sia un sempre maggiore impegno, a tutti i livelli, per promuovere l'inclusione e la comunicazione accessibile.

