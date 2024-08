Cascina, i ringraziamenti del sindaco alla vigilessa Virgili e al cittadino Balla

Un saluto e un ringraziamento in apertura di consiglio comunale. Prima della discussione dell’ordine del giorno, il sindaco Michelangelo Betti, a nome di tutta l’amministrazione comunale, ha porto i saluti e i ringraziamenti a Patrizia Virgili e a Lumir Balla. Patrizia Virgili, cascinese e da 42 anni in forza al corpo della polizia municipale, è infatti arrivata al meritato pensionamento dopo una vita spesa al servizio dei cittadini. Lumir Balla, cittadino albanese, si è invece distinto per un atto di coraggio intervenendo in difesa di una cassiera durante un tentativo di furto al Conad, venendo picchiato selvaggiamente dai malviventi.

“Vorrei cogliere l’occasione – ha detto il sindaco Betti – per fare due consegne simboliche di un libro curato dall’amministrazione comunale a due cittadini che si sono distinti per due motivi diversi. Intanto saluto Patrizia Virgili che dal 1° agosto è in pensione dopo 42 anni di servizio nella polizia municipale di Cascina: la ringrazio per quanto ha fatto al servizio della nostra comunità”. Ad accompagnarla c’era anche Simona Molesti, comandante della polizia municipale.

“Voglio poi salutare e ringraziare a nome di tutta la comunità cascinese Lumir Balla – ha aggiunto il primo cittadino –. A gennaio c’è stata una rapina al Conad di Cascina e Lumir, per cercare di difendere la cassiera nel corso della rapina, ha avuto la peggio: è stato malmenato ed ha avuto problemi con la gamba. Adesso che ha ritrovato la piena capacità del movimento abbiamo ritenuto di invitarlo in questa assemblea per ringraziarlo per questo gesto di coraggio tutt’altro che scontato”. Al ringraziamento si è unito anche il comandante della stazione dei carabinieri di Cascina, Alessandro Salusti.

Fonte: Ufficio Stampa