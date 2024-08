"Prima delle ferie donate sangue e plasma": l'appello di Avis Toscana

“Prima di andare in vacanza donate". L'appello lanciato da Avis Toscana invita i cittadini a non dimenticarsi di donare il sangue e plasma prima di partire per le ferie.

A spiegare tutto è Claudia Firenze, presidentessa Avis Toscana: “In estate molti donatori abituali spesso non possono donare per i viaggi programmati, il caldo estivo può portare a un aumento dei casi di disidratazione e il flusso di turisti può richiedere scorte maggiori, sufficienti per aiutare i pazienti cronici e per far fronte alle emergenze sanitarie”.

Ancora Firenze: “In estate il bisogno di sangue non diminuisce, anzi aumenta, mentre calano fisiologicamente le donazioni. Per questo è importante che chiunque sia in salute e abbia i requisiti per farlo doni il sangue. È un gesto semplice ma salva vita, non ci stancheremo mai di ripeterlo”.

Bisogna seguire alcune piccole e semplici accortezze prima di donare in estate: restare ben idratati prima e dopo la donazione, soprattutto nelle giornate calde; evitare alimenti grassi e zuccherati che possono causare debolezza e ipoglicemia, riposare bene la notte precedente e cercare di non avere impegni pressanti subito dopo la donazione; se compaiono capogiri mettersi in posizione di squat o, se possibile, distesi, e integrare con liquidi o cibi salati.

Per sensibilizzare soprattutto le giovani generazioni alla donazione Avis Toscana ha lanciato nelle scorse settimane la campagna “Mettiti in gioco”: messaggio veicolato con mille affissioni in oltre 50 Comuni toscani, 100mila sottobicchieri distribuiti gratuitamente da Avis in pub, birrerie e sagre del territorio, campagne social e spot radio. Inoltre tanti sindaci e amministratori locali che in questi giorni hanno donato dando il buon esempio.