Il Comune di Siena convoca Siena Fc. L'assessore allo sport: "Monitoraggio a tutela della collettività"

Il Comune di Siena ha convocato Siena Fc per un monitoraggio sul futuro del calcio bianconero, viste le numerosi voci relative a una possibile cessione della società. L'amministrazione ha richiesto un incontro per la giornata di domani, venerdì 2 agosto.

"Il Comune di Siena - spiega l'assessore allo sport Lorenzo Loré - non deve entrare in questioni fra privati, quale l'eventuale trattativa per una possibile cessione delle quote societarie di Siena Fc, ma effettua un legittimo monitoraggio a tutela della collettività e della comunità sportiva senese. La scorsa estate, in tempi ristrettissimi, con grande impegno l'amministrazione comunale ha deciso di assegnare a Siena Fc il titolo sportivo per la ripartenza del calcio bianconero. L'attuale proprietà é stata capace di vincere il campionato di eccellenza e riportare grande entusiasmo attorno alla Robur, pur con tante difficoltà. Il Comune, da parte sua, oltre ad affiancare per quanto di competenza Siena Fc, ha condotto una battaglia legale che ha poi permesso di riconsegnare alla comunità le due strutture di proprietà 'Franchi' e 'Bertoni', al momento consegnate in gestione annuale e sulle quali lavoreremo nei prossimi mesi per una gestione pluriennale. Anche per questo abbiamo convocato Siena Fc per una giusta valutazione sul futuro del calcio nella nostra città, monitoraggio da effettuare legittimamente assieme alla proprietà".

Fonte: Ufficio stampa Comune di Siena