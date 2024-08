Livorno, accordo aziendale alla Liquiplast. Santini (Filctem-Cgil): "Importanti aumenti salariali"

Per la prima volta nella sua storia la Liquiplast di Livorno assistita da CONFAPI Pisa e del Tirreno - azienda con una trentina di dipendenti leader nella produzione di vernici di alta qualità - ha siglato un accordo sindacale di secondo livello, segnando una tappa fondamentale nel suo percorso di crescita e sviluppo.

Un risultato importante, che conferma la volontà della Filctem-Cgil di arrivare a sottoscrivere accordi di secondo livello laddove non ne siano mai stati siglati, in particolar modo in piccole e medie aziende sprovviste di rsu. L'accordo aziendale alla Liquiplast prevede il superamento dell'elemento perequativo a tassazione piena: esso sarà sostituito con un valore economico detassato al 5%, offrendo così un significativo vantaggio fiscale ai dipendenti e dimostrando l'impegno dell'azienda nel migliorare le condizioni economiche del proprio personale.

I parametri inseriti nell'accordo mirano inoltre a incentivare la crescita del fatturato aziendale, migliorare la qualità dei prodotti, rafforzare l'attenzione alla sicurezza sul lavoro, salvaguardare le assenze per malattie e ricadute (con un focus particolare sulla prevenzione dell'assenteismo).

“ Grazie all’intesa – dichiara il segretario generale della Filctem-Cgil provincia di Livorno Stefano Santini - ci saranno importanti aumenti salariali con significativi vantaggi fiscali per i dipendenti. L’accordo è stato raggiunto grazie alla tenacia della nostra categoria sindacale e al contributo dei lavoratori”.

"L’atteggiamento dei vertici della Liquiplast – prosegue Santini – è sicuramente migliorato. Questo accordo è il risultato di un dialogo costruttivo tra la direzione aziendale, i rappresentanti sindacali e i lavoratori: un passo importante per garantire una maggiore coesione e un maggior successo per l’azienda".

Fonte: Ufficio Stampa CGIL Livorno