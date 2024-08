UniFi, le novità (e le scadenze) per l'immatricolazione 2024-25

Proseguono le immatricolazioni all’anno accademico 2024-25 dell’Università di Firenze.

L’offerta formativa dell’Ateneo fiorentino abbraccia tutte le aree scientifico-disciplinari e conta 148 corsi di laurea: 64 triennali, 9 a ciclo unico e 75 magistrali.

Le immatricolazioni ai corsi di laurea ad accesso libero saranno possibili fino all’8 novembre.

Per i corsi di laurea a numero programmato, per iscriversi ai quali è necessario superare una prova di ammissione, le scadenze sono indicate nei singoli bandi.

Le novità

Il prossimo anno accademico si aprirà con due novità: il corso di laurea triennale in Osteopatia – nell’ambito delle Professioni sanitarie – e la laurea di primo livello in Tecniche e tecnologie per le costruzioni e il territorio, entrambi professionalizzanti e a numero programmato.

Osteopatia si rivolge a coloro che svolgono (in autonomia o in collaborazione con altri sanitari) interventi di prevenzione o mantenimento della salute attraverso il trattamento osteopatico di disfunzioni somatiche, non riconducibili a patologia, nell’ambito dell’apparato muscoloscheletrico. Unifi è fra i primi atenei italiani a proporre un percorso formativo per il profilo professionale di osteopata, recentemente introdotto dal Servizio Sanitario Nazionale. È possibile iscriversi alla prova d’ammissione fino al 28 agosto.

Tecniche e tecnologie per le costruzioni e il territorio, abilitante alla professione del geometra e del perito industriale edile, innalza a livello universitario la formazione di tecnici in grado di utilizzare le più avanzate tecnologie disponibili a supporto delle professioni nei settori delle costruzioni e della gestione del territorio. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 6 settembre: entro questa data gli studenti dovranno aver sostenuto un test di ammissione.

Le altre scadenze

Sempre nell’ambito dei corsi di laurea ad accesso programmato, la scadenza più immediata riguarda il test di ammissione ai corsi in Design tessile e della moda e in Product, Interior, Communication and Eco-Social Design. Le prove per l'ammissione sono previste in data venerdì 30 agosto. Per poter effettuare le prove, i candidati devono iscriversi entro il 22 agosto.

Il 28 agosto è il termine per presentare le domande per le prove di ammissione non solo per Osteopatia ma anche per gli altri corsi triennali delle Professioni sanitarie: Assistenza sanitaria, Dietistica, Educazione professionale, Fisioterapia, Infermieristica, Logopedia, Ostetricia, Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecniche di laboratorio biomedico, Tecniche di neurofisiopatologia, Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia, Tecniche ortopediche.

Per il concorso relativo alla laurea triennale in Scienze motorie, sport e salute, le iscrizioni sono aperte fino al 30 agosto: entro questa data gli studenti dovranno aver sostenuto un test di ammissione.

Il 6 settembre scadranno, invece, le domande per partecipare alle prove per le lauree triennali in Biotecnologie; Scienze biologiche; Scienze dell'educazione e della formazione; Scienze e tecniche psicologiche; Scienze farmaceutiche applicate – controllo qualità; Tecnologie e trasformazioni avanzate per il settore legno arredo edilizia (TEMA). Inoltre, nella stessa data scadranno i termini per presentare le domande di ammissione alle prove per le lauree magistrali a ciclo unico in Chimica e tecnologia farmaceutiche e in Farmacia, e per i corsi di laurea magistrale in Psicologia clinica e della salute e neuropsicologia e Psicologia del ciclo di vita e dei contesti.

I restanti bandi per le lauree a numero programmato usciranno nelle prossime settimane.

Fonte: Università di Firenze - ufficio stampa