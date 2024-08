'XV Festival della Musica Suonata' a Montaione

Giunge alla quindicesima edizione il Festival della Musica Suonata di Montaione, la fortunata rassegna musicale ideata ed organizzata dal musicista e insegnante montaionese Stefano Montagnani con l’Amministrazione Comunale.

La manifestazione è divenuta ormai uno degli eventi di punta del fitto cartellone dell’Estate Montaionese. Per quest’anno, nella splendida cornice di Piazza Branchi nel cuore del centro storico di Montaione, quattro sere di spettacoli musicali di grande interesse culturale e di alto profilo qualitativo.

Si inizia martedì 6 agosto con il concerto del Lisetta Luchini Trio, storica e prestigiosa interprete, nonché ricercatrice e studiosa della canzone popolare toscana, accompagnata da due musicisti d’eccezione, i virtuosi maestri Marta Marini al mandolino e Alessandro Moretti alla fisarmonica.

L’appuntamento di martedì 13 agosto sarà all’insegna della musica rock e vedrà in scena la Rick Hutton Band, che ha il suo fulcro nel frontman Rick Hutton, cantante e appassionato di musica rock, della quale interpreta il lato vitale e liberatorio: un performer coinvolgente e comunicativo che irradia un'energia contagiosa. Oltre che musicista, giornalista musicale e presentatore, protagonista tra l'altro degli anni straordinari del primo canale televisivo 100% musicale in Italia e in Europa, Videomusic. Lo accompagna e lo asseconda una formazione di musicisti di prim’ordine.

Il concerto di martedì 20 agosto, vedrà protagonista il quartetto di Marina Mulopulos, cantante italo greca che da molti anni lavora in modo sperimentale sulla voce, usandola spesso come un vero e proprio strumento. Marina è un’artista poliedrica, scenografa, attrice, esperta pedagogica in Belle Arti, è dotata di un talento raro nella voce che riesce a padroneggiare in maniera esemplare. Nella sua voce si confondono in totale unità la forza della sua terra d’origine, la Grecia, e il suo vissuto in Italia e tutto il blues del mondo che ha ascoltato.

Il Festival si concluderà martedì 27 agosto con il concerto del virtuosistico duo Leopàrd Vjolet, il cui repertorio spazia da composizioni originali a arrangiamenti di standard e classici internazionali, mescolando l'uso della chitarra acustica nel suo suono più naturale, a synth bass, guitar percussion e beatbox; un perfetto equilibrio tra improvvisazione e sperimentazione in un contesto sonoro del tutto contemporaneo.

Tutti i concerti sono ad ingresso libero con inizio alle 21:30. In caso di maltempo gli spettacoli si terranno presso il teatro Ammirato di Montaione.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Informazioni Turistiche di Montaione allo 0571 699255 o via e-mail (turismo@comune.montaione.fi.it), oppure il Comune di Montaione allo 0571 699205 (cultura@comune.montaione.fi.it).

Fonte: Comune di Montaione