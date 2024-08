Volevano abbandonare oltre 300 chili di rifiuti tessili, sorpresi dalla municipale a Prato

Una pattuglia in borghese della polizia municipale di Prato ha sorpreso in flagrante due persone mentre caricavano su un furgone 350 chili di rifiuti tessili pronti per essere abbandonanti abusivamente sul territorio.

Gli agenti avevano intercettato nella zona di Galceti il furgone, che risultava uno dei mezzi già segnalati nell'ambito delle indagini per i ripetuti abbandoni di rifiuti tessili nelle periferie della città. Hanno così deciso di seguirlo fino alla zona del Macrolotto di Iolo, dove il veicolo ha raggiunto uno dei tanti pronto moda dell'area per prelevare sacchi di scarti tessili.

I poliziotti della municipale hanno fatto irruzione nel magazzino proprio mentre venivano caricati i rifiuti, individuando così i responsabili: due uomini di nazionalità marocchina, uno dei quali già noto agli agenti perché precedentemente denunciato per reati ambientali.

Furgone e scarti sono stati sottoposti a sequestro; sia i due marocchini che il titolare del pronto moda sono stati denunciati per gestione illecita di rifiuti speciali.