Solidarietà e divertimento con le Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli

Mercoledì scorso Marcignana si è trasformata in un luogo di pura magia e solidarietà, accogliendo con entusiasmo l'evento "Pubblica...mente insieme a Marcignana", organizzato dalle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli in collaborazione con il Circolo MCL e Studio Matilda Ricami. La serata, che ha visto la partecipazione di numerose famiglie e soprattutto di tanti bambini, ha offerto un'occasione unica per celebrare l'unione tra socialità e solidarietà.

L'evento, pensato per dare il benvenuto ai bambini Saharawi ospiti delle associazioni toscane, è iniziato alle 21 con un'atmosfera festosa e vibrante. Le strade del borgo si sono animate grazie al “Magic Show”, che ha saputo incantare grandi e piccini con spettacoli di magia e numeri spettacolari. Shezan, il genio impossibile, ha affascinato il pubblico con le sue incredibili performance, lasciando tutti a bocca aperta. Non da meno è stata Fire Aida, che ha illuminato la notte con i suoi emozionanti giochi di fuoco. Infine, Grazia ha aggiunto un tocco di colore e fantasia trasformando i visi dei bambini con il suo truccabimbi.

Ma la serata non è stata solo divertimento. L'evento ha rappresentato un momento di grande importanza sociale e comunitaria, in particolare per i bambini Saharawi. Da anni, infatti, le Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli si impegnano a far conoscere la causa del popolo Saharawi, che dal 1975 subisce l’occupazione del Marocco ed è costretto ad una situazione di divisione forzata: una parte della popolazione vive in campi profughi nel deserto algerino, un’altra parte nei territori della Repubblica Araba Democratica Saharawi (RASD) e il resto della popolazione vive nei territori del Sahara Occidentale occupati dal Marocco.

I volontari si adoperano ad ospitare questi piccoli ambasciatori del deserto, offrendo loro un'esperienza di vita unica e ricca di scoperte. Durante il periodo che trascorrono in Toscana, i bambini Saharawi sono accompagnati dai volontari delle Pubbliche Assistenze in una serie di attività pensate per farli sentire accolti e soprattutto per permettere loro di vivere come bambini, lontano dalle difficoltà della loro terra natale.

"Continua la bella collaborazione con il Circolo MCL di Marcignana - ha ribadito Eleonora Gallerini, la presidente delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli -, che ringrazio ancora per il supporto e la calorosa accoglienza. Grazie anche per la pizza e i buonissimi bomboloni offerti a tutto il gruppo e per il bellissimo momento di socializzazione che abbiamo condiviso. 'Pubblica...mente insieme' tornerà il 4 settembre con un’altra bella iniziativa nel segno dell'aggregazione, della solidarietà e della sensibilizzazione. Il nostro progetto itinerante ci permette di conoscere persone bravissime e volenterose con cui organizzare momenti ludici e sociali a favore della comunità".

Fonte: Ufficio Stampa